Эксперты установили причину смерти топ-менеджера Роскосмоса Евдокимова в СИЗО

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По словам некоторых источников, доказательств того, что мужчина умер из-за сторонних факторов, а не из-за своих действий, не существует. К такому выводу пришли после результатов нескольких судебно-медицинских экспертиз.

Эксперты установили, что незадолго до смерти Владимир Евдокимов поссорился со своей супругой в телефонном разговоре. Женщина рассказала, что деньги за его освобождение из СИЗО номер 5 уже были переданы. В свою очередь мужчина заявил, что сделка об освобождении провалилась и к нему домой могут прийти с ордером на обыск. На такое заявление супруга сильно разозлилась и обвинила мужа во всех бедах.

После этого в ночь на 18 марта прошедшего года топ-менеджера Роскосмоса Евдокимова нашли мёртвым в его же камере с тремя ножевыми ранениями.

Сейчас же после проведения нескольких судебно-медицинских экспертиз специалисты пришли к выводу – доказательств того, что мужчина скончался из-за сторонних факторов, а не из-за своих действий, не существует. Представители СК РФ такой вывод уже подтвердили.