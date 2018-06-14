Замглавы сельсовета Красноярского края оформила себе жилье как малоимущая

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Заместитель главы Октябрьского сельсовета ввела в заблуждение главу, подав на подпись документы, дающие право на получение имущества вне очереди.

В Богучанском районе Красноярского края разразился скандал вокруг замглавы Октябрьского сельсовета, которая оформила себе и своему сыну жилье как малоимущая. Подобное нарушение законодательства выявили представители надзорной комиссии. Оказалось, что женщина ввела в заблуждения главу сельсовета, и подала на подпись документы о предоставлении ей и ее сыну двух жилых помещений вне очереди, как малоимущей семье. Отмечается, что замглавы не имела на это права, так как не относится к данной категории граждан.

Сообщается, что в отношении мошенницы возбуждено уголовное дело за использование служебного положения в корыстных целях. На данный момент дело расследуется следователями прокуратуры Богучанского района.

Напомним, ранее следователи Красноярского края выявили факты коррупции и мошенничества в экономике района. Сообщалось, что директоров фирм Богучаевского района обвинили в том, что они присвоили себе 67 миллионов рублей. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.