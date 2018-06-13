Подозреваемого в убийстве друга Деда Хасана перевели в женское СИЗО

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Вор в законе Хаджибаба Талыбханлы помещен в женский изолятор, который один в Москве. Сообщается, что его перевели в начале июня.

Заключенного, которого содержали в изоляторе временного содержания, 9 июня перевели в женское СИЗО, как уведомляют столичные СМИ. Известно, что арестованные прозвали его «СИЗО 666», так как там достаточно жесткие условия содержания заключенных. Данная мера была предпринята якобы для того, чтобы предупредить риск нападений, так как наблюдается большая угроза жизни и здоровью заключенного.

Напомним, 1 июня сотрудники московского уголовного розыска задержали Хаджибабу Талыбханлы в ресторане «Белый дом». Следователи заявили, что заключенный в апреле 2012 года пристрелил авторитета в криминальных кругах Ильгара Алиева, а также производил выстрелы в его избранницу. Известно, что Алиев был другом вора в законе, известного как Дед Хасан. Самого же Деда Хасана убили в начале 2013 года.