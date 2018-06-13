В Коми муж побил жену и забил младенца насмерть

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Пьяный мужчина накинулся на своих четверых детей и жену из-за бытовой ссоры. Семимесячный младенец умер от полученных травм.

Убийство произошло в Республике Коми в Корткеросском районе. Подозреваемого в преступлении уже задержали сотрудники полиции. На мужчину завели уголовное дело, пока что неизвестно, какая мера наказания будет для него выбрана. Отец часто наносил побои разной тяжести своим детям и жене.

В этот раз убийца настолько избил младенца, что тот скончался от полученных травм. 34-летняя женщина имела четверых детей от своего 26-летнего мужа. Самому младшему было семь месяцев, остальные старшие дети 2011, 2013 и 2014 годов. Вся семья на данный момент находится в больнице. Ранее родители уже состояли на учете в полиции, а мужчина уже был судим.