VistaNews.ru


В Коми муж побил жену и забил младенца насмерть

Сегодня, 19:29

Пьяный мужчина накинулся на своих четверых детей и жену из-за бытовой ссоры. Семимесячный младенец умер от полученных травм.

Убийство произошло в Республике Коми в Корткеросском районе. Подозреваемого в преступлении уже задержали сотрудники полиции. На мужчину завели уголовное дело, пока что неизвестно, какая мера наказания будет для него выбрана. Отец часто наносил побои разной тяжести своим детям и жене.

В этот раз убийца настолько избил младенца, что тот скончался от полученных травм. 34-летняя женщина имела четверых детей от своего 26-летнего мужа. Самому младшему было семь месяцев, остальные старшие дети 2011, 2013 и 2014 годов. Вся семья на данный момент находится в больнице. Ранее родители уже состояли на учете в полиции, а мужчина уже был судим.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Многодетный отец из Новокузнецка избил жену за упрек

Житель Башкирии 8 марта забил до смерти мать троих детей

Новогородец убил жену и два дня пил с ней как с собутыльником

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем