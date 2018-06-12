VistaNews.ru


В Волгограде в поисковой операции участвуют около 1,5 тысяч человек

Сегодня, 09:28

Проводить операцию решили после столкновения катамарана и баржи. Спасти удалось 5 человек (возраст от 32 до 39 лет), 10 погибли. Одного человека продолжают искать специально организованные отряды сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, представителей органов власти.

Вчера в Волгограде произошло смертельное столкновение катамарана и грузовой баржи. В результате пострадали 5 человек, 10 погибли. Судьбой одного человека обеспокоены горожане. В Волгограде на данный момент в поисковой операции участвуют около 1,5 тысяч человек

«Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски… общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1,4 тысячи», - сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям людей удалось спасти в поисковой операции 39-летних мужчину и женщину, девушку – 33 года, 32-летнего мужчину. Возраст еще одного спасенного не указан. Напомним, что по неподтвержденной информации, на катамаране были несколько правоохранителей с семьями. Принадлежит катамаран скандально известному депутату Дмитрию Хахалеву. По информации источника, за рулем во время столкновения был именно он. СК России возбудил уголовное дело.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Расследовать катастрофу на Волге будут в прокуратуре

На затонувшем в Волгограде катере погибли сотрудники ГИБДД

Более 40 человек пострадали в Кельне из-за столкновения электричек

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем