В Волгограде в поисковой операции участвуют около 1,5 тысяч человек

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Проводить операцию решили после столкновения катамарана и баржи. Спасти удалось 5 человек (возраст от 32 до 39 лет), 10 погибли. Одного человека продолжают искать специально организованные отряды сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, представителей органов власти.

Вчера в Волгограде произошло смертельное столкновение катамарана и грузовой баржи. В результате пострадали 5 человек, 10 погибли. Судьбой одного человека обеспокоены горожане. В Волгограде на данный момент в поисковой операции участвуют около 1,5 тысяч человек

«Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски… общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1,4 тысячи», - сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям людей удалось спасти в поисковой операции 39-летних мужчину и женщину, девушку – 33 года, 32-летнего мужчину. Возраст еще одного спасенного не указан. Напомним, что по неподтвержденной информации, на катамаране были несколько правоохранителей с семьями. Принадлежит катамаран скандально известному депутату Дмитрию Хахалеву. По информации источника, за рулем во время столкновения был именно он. СК России возбудил уголовное дело.