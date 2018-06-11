Под Петербургом расстроенный посетитель бара поквитался с обидчиками с помощью фуры

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Впрочем, это не есть факт. Так ли это, предстоит выяснять правоохранителям. Однако гибель людей после наезда ни них транспортных средств продолжает оставаться одним из главных факторов насильственной смерти в РФ.

Вот и предшествовавшей ночью под Петербургом произошёл трагический случай с одним из посетителей бара. Возможно, он с помощью фуры поквитался с обидчиками, возможно, наезд был случайным.

Это произошло под Петербургом в городе Ломоносове. Там местный житель, возраст которого составляет 33 года, был постоянным посетителем в местном клуб-баре «Мотор». На выходные он всегда переполнен. Там идёт проведение дискотек, пивных фестивалей, выступлений известных диджеев Петербурга и многое другое.

Предшествовала ли трагедии ссора, только предстоит установить. Фактом является то, что посетитель бара вышел из него, сел за руль фуры и врезался в толпу тех, кто стояли неподалёку от него.

Двое мужчин отделались относительно легко, а третий, которому лишь 35 лет, – погиб.

Его смерть потрясла Ломоносов, где он служил преподавателем в местном Суворовском училище. В городе уже начали сбор средств, чтобы помочь его матери для организации похорон.

Ранее мужчина проходил службу в Мурманске и Казани. Затем ушёл в запас и стал воспитателем в кадетском военном корпусе.

Считается, что под колёсами фуры он оказался совершенно случайно. У него осталась 9-летняя дочка и родная мать.