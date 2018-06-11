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Дипломат сообщил, что во время прогулки по центральной площади города Сибиу вместе с супругой он почувствовал прикосновение, после чего заметил, что его бумажник вместе с удостоверением пропали. Валерий Кузьмин сразу же обратился в полицию за помощью.

Как сообщают СМИ, российский посол в Румынии стал жертвой карманника, вследствие чего лишился 550 долларов и документа, удостоверяющего его дипломатический статус. Поймать на «горячем» преступника не удалось, поэтому карманника сейчас разыскивают правоохранители.

Кузьмин заявил, что в его бумажнике были и другие документы, однако без дипломатической карточки он не сможет подтвердить свою личность в посольстве. Официальных комментариев относительно происшествия сотрудники пресс-службы посольства пока не дают.