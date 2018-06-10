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Жителей Омска предупреждают о мошенниках

Сегодня, 20:37

Злоумышленники берут на вооружение самые различные способы обмана.

Жителей Омска предупреждают сотрудники полиции о мошенниках, которые в последнее время особенно активизировались и постоянно посягают на имущество горожан. О наиболее распространённых методах афер рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску Иван Забелин. По его словам, в эпоху современных технологий развиваются и преступники. В частности, они активно используют для своих преступных схем сеть Интернет. Часто бывает так, что людям, которые размещают объявления на онлайн-порталах о продаже чего-либо, звонят и просят назвать реквизиты карты, куда необходимо перевести деньги. В итоге же со счёта продавца снимают деньги. Также нередки случаи, когда аферисты присылают СМС о блокировке счёта или крупном выигрыше. Отдельно Забелин отметил метод с низкими ценами на товары или услуги. Как правило, такие предложения являются обманом. Сотрудники полиции рекомендуют горожанам не доверять незнакомцам и не передавать посторонним лицам данные о банковских картах.

Ранее мы писали, что мошенники от имени ЛДПР обманывают людей. Россияне стали получать сообщения, которые якобы отправляются от партии.

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