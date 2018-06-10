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В Калужской области влюблённая пара решила убить родителей ради любви

Сегодня, 17:45

23-летний молодой человек со своей возлюбленной сначала зарезали мать парня. Затем они поняли, что всё происходящее видел его 14-летний брат, они отвели его на второй этаж частного дома в спальню, где зарезали и его.

Первый зампрокурора по Калужской области утвердил обвинение 23-летнему жителю Малоярославца и его девушке. Дело в том, что влюблённая пара решила убить родителей молодого человека, чтобы быть вместе. Их также обвиняют в покушении на убийство и совершение кражи.

В прокуратуре рассказали, что молодые люди пришли в дом обвиняемого. В прихожей они встретили его мать. Случился короткий конфликт, в результате которого парень схватился за нож и нанёс ей не меньше 6 ранений в живот, шею руки. В итоге женщина сразу же скончалась. Всё происходящее увидел 14-летний брат молодого человека.

Ребёнка закрыли в его спальне, а затем, желая скрыть преступление, пара взяла ножи и совместно нанесла мальчику не меньше 16 ударов. Он скончался также на месте.

После этого молодые люди отнесли трупы родственников в ванную комнату, вымыли следы крови и начали пить алкоголь. Дождавшись отца семейства пара напала и на него. Девушка несколько раз ударила его ножом, а парень держал собственного отца. Однако во время борьбы мужчина отбился от своего сына и его пассии и сбежал.

Обвинение отмечает, что молодые люди также могли украсть у мужчины незадолго до нападения 15 тысяч рублей. Если их вина будет доказана, то им грозит пожизненное тюремное заключение.

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