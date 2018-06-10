Жестокость зашкаливает: Четыре человека до смерти избили тамбовчанина и спрятали тело в пакет

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В одной из квартир Тамбовского района обнаружено тело человека. У 43-летнего мужчины явные признаки насильственной смерти. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В убийстве подозреваются трое мужчин и женщина от 24-х до 35-ти лет. Их уже задержали, как сообщает СКР по тамбовской области. Следствие считает, что в ночь на 31 мая компания устроила застолье. Потом между двумя мужчинами произошла ссора из-за женщины, которая перешла в драку. К этому подключились и остальные. Утром, поняв, что они убили мужчину, решили замотать в пакет и спрятать тело. Но не успели, к этому времени уже прибыли правоохранительные органы.

Также в Тамбовской области обнаружено тело 54-летней женщины.

Как выяснилось, убийцей оказался ее 27-летний сожитель. Версия следствия: пара отдыхала в лесу, распивая алкоголь. В результате супруги поругались. Мужчина достал нож и порезал сожительницу. Потом он прикрыл тело убитой ветками и убежал. На следующий день написал заявление в полицию о её пропаже.