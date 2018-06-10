VistaNews.ru


Жестокость зашкаливает: Четыре человека до смерти избили тамбовчанина и спрятали тело в пакет

Сегодня, 17:20

В одной из квартир Тамбовского района обнаружено тело человека. У 43-летнего мужчины явные признаки насильственной смерти. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В убийстве подозреваются трое мужчин и женщина от 24-х до 35-ти лет. Их уже задержали, как сообщает СКР по тамбовской области. Следствие считает, что в ночь на 31 мая компания устроила застолье. Потом между двумя мужчинами произошла ссора из-за женщины, которая перешла в драку. К этому подключились и остальные. Утром, поняв, что они убили мужчину, решили замотать в пакет и спрятать тело. Но не успели, к этому времени уже прибыли правоохранительные органы.

Также в Тамбовской области обнаружено тело 54-летней женщины.

Как выяснилось, убийцей оказался ее 27-летний сожитель. Версия следствия: пара отдыхала в лесу, распивая алкоголь. В результате супруги поругались. Мужчина достал нож и порезал сожительницу. Потом он прикрыл тело убитой ветками и убежал. На следующий день написал заявление в полицию о её пропаже.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Пермском крае нашли тело убитой 37-летней женщины

В Подмосковье мужчина убил собутыльника

В Ноябрьске в вагоне-бытовке обнаружили два трупа с ножевыми ранениями

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем