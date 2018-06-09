Сегодня, 16:50

Жители Устюжанского района Вологодской области стали получать сообщения на телефоны и в соцсетях с предложением получить денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Предложение, якобы, исходит от представителей партии ЛДПР. В сообщениях указано, что для получения денежных средств необходимо предоставить номера банковской карты и телефона.

О том, что данные сообщения являются обманом и в сетях орудуют мошенники заявил сегодня руководитель партийной фракции в Законодательном собрании ой области Антон Гримов. Он подчеркнул, что ЛДПР не имеет никакого отношения к рассылке таких сообщений и призвал граждан не предоставлять никаких личных данных. Антон Гримов заявил также, что собирается обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы мошенники были найдены.

Эта преступная деятельность преследуется по закону, несмотря на то, что является виртуальной.

Мошенники от имени ЛДПР обманывают людей. Они были обнаружены в Калужской области. Жулики умудряются менять номера своих телефонов на номера телефонных станций. А затем, от лица банка обманывают доверчивых граждан. Так пенсионер перевел 15 тысяч рублей лжесотрудникам банка, которые за определенную комиссию обещали ему вернуть часть суммы за кредит, который был оформлен ранее.