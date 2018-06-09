Во Владимирской области мать заморила голодом 6-месячного ребенка

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Младенец находится в тяжелом состоянии и борется за жизнь. Женщина привлечена к уголовной ответственности.

Происшествие случилось во Владимирской области в поселке Балакирево Александровского района. Следователи прокуратуры сообщают, что 24-летняя мать 6-месячного ребенка ненадлежащим образом проводила уход за ним, в результате чего заморила малыша голодом.

Младенца доставили в районную клинику, где ему был поставлен диагноз «истощение в крайней степени». Ребенок был неряшливо одет, на его теле были найдены следы от укусов насекомых и пятна неизвестного происхождения. В добавок, ноги и руки малыша были достаточно отекшими. Медицинские работники говорят, что ребенок в стабильно тяжелом состоянии и всячески пытаются спасти ему жизнь.

Сотрудники прокуратуры осмотрели дом, в котором проживала семья. Выяснилось, что помещение, в котором находился ребенок, полностью не соответствует санитарным нормам, а еды в доме почти нет. Стало известно, что ребенка ни разу не показывали врачам. 24-летняя мать, как оказалось двоих детей, объяснила это тем, что у нее нет денег на дорогу, чтобы поехать с ребенком на обследование в больницу, а средства в размере 6 000 рублей, которые она получает за ребенка, уходят на пропитание.

Своих детей женщина последние несколько недель кормила одной манной кашей. Полугодовалый малыш сейчас весит 3,6 кг, а при рождении, 15 декабря 2017 года, его вес составлял 2,4 кг. Кстати, свидетельство о рождении мать своему ребенку все еще не оформила. Утром, 7 июня, во время вскармливания младенцу стало плохо, поэтому женщина решила обратиться в скорую помощь.

Сейчас на 24-летнюю мать двоих детей завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Старшего ребенка забрал отец и решает вопрос об опекунстве.