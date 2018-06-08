Душевнобольного выбросили из окна в психинтернате №20 в Москве

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Инцидент произошел из-за конфликта двух постояльцев. После выяснения отношений один мужчина применил силу в отношении второго, которого обнаружили под зданием. Дело не было афишировано, а произошло все 30 мая.

Душевнобольного выбросили из окна в психинтернате №20. Инцидент произошел 30 мая в Москве. Причиной расправы между постояльцами стал личностный конфликт на почве неприязни.

Причины смерти 38-летнего пострадавшего не были афишированы. Ситуация стала резонансной после полного заключения криминалистов и патологоанатомов.