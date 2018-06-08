В Перми ученика младших классов изнасиловал учитель

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В пермском суде рассматривается дело о сексуальном насилии в одной из школ. В поле зрения правоохранителей попал учитель, который совершил действия насильственного характера по отношению к ученику младших классов.

В одном из средних учебных заведений Свердловского района Перми произошло чрезвычайное происшествие. Сотрудники правоохранительных органов получили заявление о том, что один из сотрудников данной школы позволил себе совершить насильственные действия сексуального характера по отношению к ученику младших классов. Установлено, что преступные действия совершались в декабре 2017 года прямо в помещении учебного заведения.

Учитель воспользовался своим служебным положением и вызвал к себе мальчика якобы для исправления оценки. Оставшись наедине с ребенком, он позволил себе совершить действия, которые порочат звание учителя. Дома малыш рассказал о случившемся и родители решили обратиться за помощью в полицию.

Известно, что после начала следственных действий учителя-педофила тут же уволили с работы. На данный момент дело передано в суд. За совершение такого преступления мужчине грозит до трех лет колонии и отстранение от профессиональной деятельности. Известно, что для реабилитации пострадавшего ребенка с ним работают психологи.