В Хабаровске мужчина жестоко расправился с 82-летним отцом

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В России не прекращаются кровавые преступления, заканчивающиеся трагедиями. Зачастую, к ним ведут ссоры, возникающие на бытовой почве между ближайшими родственниками.

Так произошло и в Хабаровске на улице Вологодская. Там 35-летний мужчина жестоко расправился с престарелым отцом, возраст которого был 82 года.

Что привело к ссоре, устанавливают правоохранители. Экспертиза выяснила, в ходе неё мужчина подрался с престарелым отцом и расправился с тем в жестокой форме.

У пенсионера не только ссадины и кровоподтёки. У трупа было обнаружено наличие перелома рёбер и тазовых костей, а также повреждение лёгкого. Причиной очередной криминальной смерти в Хабаровске стал травматический шок.

Подозреваемый уже задержан. Его поместили в ИВС. Если Фемида установит вину сына убитого, срок ему грозит нешуточный. Могут «отвесить» вплоть до 15 лет.