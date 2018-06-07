В Москве у работника театра Джигарханяна нашли амфетамин

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Запрещенное вещество он спрятал под сидением своего транспортного средства.

Сотрудник московского театра Армена Джигарханяна ранее купил два пакетика с амфетамином, а после спрятал его в своей машине. Сотрудники правоохранительных органов остановили водителя, который вызвал у них подозрение. Во время обыска салона автомобиля они обнаружили сверток с наркотиками и нашли амфетамин.

Мужчину задержали, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В театре Джигарханяна задержанный трудится машинистом сцены. По факту нахождения наркотического вещества стражи правопорядка открыли уголовное дело.