В Воронеже неизвестные хотели похитить школьницу

Сегодня, 19:23

Спасти девушку от злоумышленников помогли случайные прохожие, которые вмешались в ситуацию.

Похитить 15-летнюю школьницу хотели неизвестные в Воронеже в конце мая. Местная пресса передаёт, что уберечь подростка от преступников удалось совершенно случайно. Инцидент произошёл посреди дня, когда девушка случайно задела на улице компанию мужчин. Она сразу же извинилась за свой нечаянный поступок, но те извинения не приняли и стали настойчиво требовать от прохожей сесть к ним в машину. Школьница отказалась, после чего злоумышленники принялись заталкивать её в автомобиль силой. На подмогу к девушке пришли прохожие, которые вступились за неё и отпугнули похитителей. После данного инцидента полиция начала проверку и установила личности нападавших. Правоохранители сообщили родителям пострадавшей, что мужчины просто хотели познакомиться с их дочерью и не имели злого умысла. После этого потерпевшая сторона решила отказаться от подачи заявления, мотивируя это тем, что девочка не хочет больше видеть похитителей ни в каком качестве.

Ранее мы писали, что в ООН обеспокоены убийством похищенной невесты в Киргизии. Девушку в отделении милиции зарезал несостоявшийся жених, который насильно хотел выдать ее за себя замуж.