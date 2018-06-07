Двое мужчин на спор изнасиловали молодую женщину в Рязанской области

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Двое мужчин, проживающих в Спасском районе Рязанской области, изнасиловали молодую женщину. Цена вопроса - 5 тысяч российских рублей.

О преступлении сообщила пресс-служба СУ СКР региона. 4 июня, ночью, два молодых мужчины, 22 и 28 лет, проходили возле дома, где живет молодая женщина, и решили поспорить на пять тысяч, кому первому удастся изнасиловать хозяйку. Молодые люди разломали калитку и постучались в дверь. Когда хозяйка открыла дверь, мужчины по очереди ее изнасиловали, после чего скрылись в темноте. Злоумышленников задержали. По факту изнасилования заведено уголовное дело (часть 2 статья 131 УК РФ). Сейчас проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств злодеяния, сбора и закрепления доказательств. Насильники могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы.