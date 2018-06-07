В Северодвинске архангелогородец изнасиловал девушку в Сосновом бору

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Изнасилования остаются одними из самых регулярных преступлений, совершаемых в России. На территории Архангельской области произошёл очередной подобный инцидент.

В Северодвинске, архангелогородец изнасиловал девушку, отдыхавшую в Сосновом бору на территории острова Ягры. Следствие предполагает, что 31-летний мужчина, который был ранее судим, применил физическую силу против направившейся туда на отдых девушки, чей возраст составляет 25 лет.

Он преодолел сопротивление, которая та оказывала, и совершил акт изнасилования. Потерпевшая преступление, случившееся в Сосновом бору, сразу обратилась к помощи правоохранителей. Это поспособствовало тому, чтобы подозреваемый был задержан по «горячим следам».

С сообщением об этом выступили представители, работающие в городском уголовном розыске Северодвинска.

Преступление в Сосновом бору не окажется безнаказанным, как сообщили они. Следователи намерены обратиться к Фемиде с ходатайством, чтобы та избрала по отношению к подозреваемому меру пресечения, являющуюся заключением под стражу.

Региональный Следственный комитет РФ уже взял дело под свой контроль.

Срок для насильника в Северодвинске определит местная Фемида. Специалисты, работающие по этому профилю, предполагают, что он будет для него продолжительным и весьма болезненным.