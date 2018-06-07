Убийство во время секса: в Саратове осудили юного маньяка

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19-летний парень занимался сексом с 41-летней женщиной, но во время плотских утех решил вставить ей во влагалище автомобильный домкрат. От разрыва полового органа и кровопотери пострадавшая скончалась в больнице.

В Саратовской области 2 февраля 2018 года 19-летний юноша занимался сексом с 41-летней подругой. Пара находилась в автомобиле и собиралась заняться сексом. В один из моментов юноша взял автомобильный домкрат и засунул его во влагалище своей любовницы. Таким образом он расширил промежность умершей до такого состояния, что просто буквально разорвал его.

Как рассказывали следователи, молодой человек тогда осознал всю серьёзность своего поступка, но испугался и убежал. Потерпевшую обнаружили местные жители. В этот момент она истекала кровью и была без сознания. Ей сразу же вызвали скорую помощь.

В итоге женщина скончалась в больнице. Парня в итоге поймали, и он во всём признался, хотя и заявил, что никаких предметов во время секса не использовал.

Сейчас же в Саратове осудили юного маньяка за убийство во время секса. В ходе следствия выяснилось, что он в 2017 году украл аккумулятор. Теперь за оба преступления он 10 лет проведёт в колонии строгого режима.