В Хакасии мужчина пытался зарезать знакомого из-за свиней

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Пострадавший успел получить несколько ударов ножом в брюшную полость.

В Хакасии из-за свиней между местными жителями разразился конфликт, который закончился поножовщиной. Мужчина, который работал на животноводческой ферме, пытался зарезать знакомого, потому что тот сделал ему замечание по причине халатного отношения к своим обязанностям. Подозреваемый должен был покормить свиней, но не сделал этого. Напарник сделал ему выговор и отправился сам выполнять задачу. Вернувшись в подсобное помещение для работников фермы, мужчина стал жертвой нападения оскорблённого знакомого.

Тот успел нанести обидчику три удара в брюшную полость. Потерпевший смог дать отпор нападавшему и выбить из его рук нож. Его удалось спасти медикам. Покушение не удалось, и несостоявшийся убийца скрылся с места преступления. Позже его всё же задержали. Теперь ему грозит внушительный тюремный срок.

Ранее мы писали, что в США полицейский угрожал убийством женщине, требуя предоставить ему свои интимные снимки.