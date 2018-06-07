Под Астраханью женщина устроила «переворот» в садовом товариществе

Сегодня, 12:15

Женщина подделала документы и самовольно назначила себя управляющим объединения садоводов.

Под Астраханью разгорелся скандал, в центре которого оказалась местная жительница, устроившая «переворот» в садовом товариществе в Приволжском районе. Женщина, присвоила себе должность председателя СНТ. По некоторым данным, она подделала уставные документы организации, на основании которых были внесены изменения в реестр юридических лиц. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура после того, как другие члены СНТ подали жалобу на нового председателя. Сейчас по данному факту проводится разбирательство. Возбуждено уголовное дело. Женщине за подделку документов и их использование грозит тюремный срок.

Ранее мы писали, что в Зауралье прокуратура отобрала у чиновников люксовый внедорожник. Автомобиль стоимостью 320 тысяч рублей те в свою очередь незаконно изъяли у ветернирной службы.