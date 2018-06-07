Под Челябинском осуждён мужчина, истязавший 5-месячного сына

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К сожалению, в России продолжают происходить факты жестокого обращения с маленькими детьми. Ситуация на Южном Урале не является исключением.

Проживающий под Челябинском мужчина, истязавший своего 5-месячного сына, осуждён по приговору суда. Ужасающие подробности издевательств над младенцем сообщены пресс-службой региональной прокуратуры.

Согласно предоставленной информации, мужчина обращался со своим ребёнком очень жестоко. Мог курить рядом с ним или громко включать музыку.

Малыш от этого спал очень неспокойно и часто плакал проснувшись. В ответ он мог быть укушен за ухо или брошен на диван. В «лучшем» случае, в него летела подушка или же мужчина прижимал его ногой.

Когда мать мальчика находилась в больнице, ребёнок мог не получать бутылочку с питанием на протяжении продолжительного времени.

Верхом истязания стал момент, когда мужчина поднял своего 5-месячного сына на руки и с размаха бросил обратно в кроватку. Удар был такой силы, что её днище проломилось, а у малыша треснуло бедро.

Теперь за свои злодеяния мужчина осуждён по приговору Фемиды. Ближайшие два года он проведёт в колонии. Помимо того, ему представит выплатить компенсацию бывшей жене в размере 300 тыс. рублей. Это должно возместить ей моральный ущерб.