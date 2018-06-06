В Казани заведено уголовное дело против швеи за пошив кукол с символикой ФИФА

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Женщина рассказала, что заказ у нее был сделан неким мужчиной через социальные сети. Он попросил определенного вида работы с подробным объяснением. Оказалось, что мастерицу якобы проверял сотрудник правоохранительных органов, который за заказом пришел с подкреплением.

После этого в Казани было заведено уголовное дело против той самой швеи, обвинили которую за пошив кукол с символикой ФИФА. Ростовые куклы выполнены в образе волка Забиваки, который является официальным символом организации, и такое изготовление правоохранители посчитали незаконным.

Обвиненная в преступлении женщина отметила, что заказчик намеренно попросил ее нашить символику ФИФА, а дело против нее якобы просто сфабриковано. Также предполагаемая швея-преступница пожаловалась, что при задержании ее толкали и причинили вред ее здоровью, и женщина сняла побои, однако разбираться в этом никто не стал, по ее словам.