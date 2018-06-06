В Саратове гражданина Таджикистана осудят за секс со школьницей

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32-летний мужчина совратил 13-летнюю девочку, обещая на ней жениться. Ему грозит срок от 3 до 10 лет.

В Саратове в Волжском районе случилось вопиющее происшествие. Гражданин Таджикистана устроился в кафе, владельцем которого является мать пострадавшей. 32-летний мужчина соблазнял шестиклассницу, не скрывая тот факт, что у него уже есть две жены. Однако он пообещал девочке, что та будет его третьей и самой любимой супругой.

13-летняя девочка поверила обвиняемому и начала с ним романтические отношения втайне от матери. С сентября 2017 года девочка вступила в интимную близость с мужчиной, которая продлилась до февраля текущего года. Отмечается, что наиболее часто половой контакт совершался в салоне автомобиля.

Об отношениях малолетней девочки со взрослым дважды женатым мужчиной узнала мать пострадавшей. Она сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело о развратных действиях, а также о половом сношении с малолетней. Иностранца поместили под стражу. Отмечается, что у него есть проблемы с регистрацией.

Расследование дела завершено и передано в суд. Известно, что виновному грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы.