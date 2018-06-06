СК расследует дело о смерти 4-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

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Мальчик 2014 года рождения умер 5 июня в одной из клиник города. Дело расследует местный СК.

Согласно предварительной информации, малыш скончался от острой кишечной инфекции. Сотрудники СК назначили необходимые экспертизы и исследования, все моменты и обстоятельства произошедшей трагедии в данный момент выясняются. Больного мальчика отправили в нижегородскую больницу на скорой помощи из населенного пункта Чудово.

Прежде в Нижегородской области широкий резонанс получила история, связанная с кончиной в больнице семилетней девочки, которая попала в лечебницу с переломом. Она умерла после нескольких операций. Коллектив врачей после этого стали обвинять в халатности и непрофессионализме.