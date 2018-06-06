Известный украинский режиссёр заснял свою смерть на видео

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Глава пресс-службы нацполиции Украины Ярослав Тракало рассказал, что Леонид Кантер скончался в ёмкости резервуара для воды.

Тракало рассказал, что свою смерть известный украинский режиссёр, который кстати снял фильм о боях за донецкий аэропорт, заснял на видео. Ролик сейчас изъяла национальная полиция Украины и приобщила к вещественным доказательствам в рамках возбуждённого уголовного дела. У правоохранителей есть и видео, и оружие, и заключение судмедэксперта.

Тело Леонида Кантера было обнаружено его подругой, которая и сообщила полиции о случившемся. В итоге по статье «умышленное убийство» было возбуждено уголовное дело.

Глава местного отделения районной полиции Юрий Жула рассказал, что режиссёр приехал к себе домой, а затем зашёл во двор. При нём было автоматическое оружие. Затем Леонид включил камеру и залез в бочку, где всё и произошло. Как рассказали его знакомые, правоохранители нашли письма всем родственникам и семье.