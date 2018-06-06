Житель Кубани изнасиловал и убил 12-летнюю девочку

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Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник утопил ребёнка в реке, а тело спрятал.

На Кубани под суд за изнасилование и убийство малолетнего ребёнка пойдёт местный житель. Мужчина, по версии следствия, в конце мая надругался над племянницей своей жены, а затем лишил её жизни.

Трагедия произошла 22 мая в Крымском районе Краснодарского края. Подозреваемый увидел 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и направилась к реке. Он принялся за ней следить и, дождавшись когда вокруг не будет посторонних людей, набросился на ребёнка. Злоумышленник совершил над школьницей насильственные действия сексуального характера, а затем испугался, что та расскажет о случившемся родителям. Дабы избежать ответственности за содеянное, мужчина сперва придушил подростка ремешком от сумки. После того, как девочка потеряла сознание, он столкнул её в реку и прижимал лицом вниз ногой до тех пор, пока она не задохнулась. Тело убитой он тщательно спрятал. Некоторое время родственники и правоохранители искали ребёнка, надеясь, что она просто ушла из дому, однако в итоге нашли лишь её тело. Спустя время задержали и подозреваемого. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей.

Ране мы писали, что безработный из Таджикистана изнасиловал 12-летнюю россиянку.