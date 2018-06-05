Насильнику 10-летнего ребенка присудили 14 лет тюрьмы в Воронеже

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Полиция доказала восемь актов насилия, которые мужчина совершил над десятилетней падчерицей.

Сегодня, 5 июня Хохольский суд приговорил 29-летнего жителя Воронежа к 14 годам колонии строгого режима. Также насильник 10-летнего ребенка участвовал в краже с незаконным проникновением в дом соседей. Воронежец воспользовался беспомощным состоянием ребенка и изнасиловал ее несколько раз. Сообщается, что падчерица подвергалась насилию начиная с 2014 года. Насильнику падчерицы присудили 14 лет тюрьмы строгого режима и 2 года подписки о невыезде после освобождения.