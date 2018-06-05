Жительница Львова отдала несовершеннолетнюю дочь в проститутки в Польше

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Девочка находилась с мамой в Польше во время каникул, когда мать продала ее в рабство. После удачной сделки с сутенером, мать спокойно вернулась на родину.

Жительница Львова продала собственную несовершеннолетнюю в местный бордель в Польше в качестве проститутки. Девушке пришлось находиться там против своей воли на протяжении нескольких месяцев. Польские полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, работающую в борделе, и передали ее властям Украины. На данный момент идет судебное разбирательство, по результатам которого решится будущее девочки и ее матери.