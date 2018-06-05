Вандалы выкрасили в белый памятник Есенина на Ваганьковском кладбище

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Какие цели преследовали эти люди, остается загадкой. Покраску увидела родственница поэта, к расследованию подключились полиция и сотрудники Департамента культурного наследия.

Памятник Сергея Есенина установлен в Москве на Ваганьковском кладбище и туда часто приходят поклонники таланта, где они и читают его стихи. Ситуация, произошедшая сейчас, шокировала родственников Есенина. Неизвестные вандалы выкрасили в белый цвет памятник, использовав масляную краску.

Отмечается, что монумент выполнен из светлого каррарского мрамора, который автор работы Анатолий Бичуков лично привез из Италии. Сейчас скульптору 84 года и его сын Федор Леонов предлагает свою помощь. Мужчина хочет безвозмездно очистить памятник специальным феном, так как щетка повредит скульптуру. Полиция намерена установить виновников ЧП и их мотивы.