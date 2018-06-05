В Свердловской области отчим истязал трехлетнего ребенка

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На Урале правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Каменска Уральского, после поступления в местную больницу ребенка с многочисленными травмами. Ведется следствие.

В Свердловской области коммуникационное подразделение следственного управления, проинформировало, что отчим истязал трехлетнего ребенка. По свидетельству соседей, они часто слышали доносящиеся из квартиры крики и плач малыша. Однако причина стала понятна только после того, как мальчика пришлось госпитализировать.

Врачи позвонили в полицию и сообщили, что у маленького пациента разорван рот, а все тело покрыто гематомами и кровавыми ссадинами. Оперативные сотрудники немедленно выехали по указанному адресу. Мать ребенка пыталась выгородить мужа, заявив, что мальчик упал с карусели. Однако после проведенного расследования, мужчина был задержан и, вероятно, будет решением суда заключен под стражу. В настоящее время опрашиваются родственники и знакомые семьи.