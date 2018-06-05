Супругов в Зеленограде ожидает уголовная ответственность за избиение восьмерых приемных детей

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Проживающие в Зеленограде Михаил и Светлана еще в 2017 году оказались замешанными в скандал, связанный с систематическим истязанием несовершеннолетних воспитанников. Тем не менее, главы семейства отрицают свою вину.

Супругов в Зеленограде ожидает уголовная ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей опекунов и регулярное избиение восьмерых приемных детей. Также суд принял решение отозвать разрешение на усыновление еще двух малышей, которые сейчас находятся в другой семье. Приемные дети также помещены под опеку другими родителями.

Тревогу забила воспитательница детского сада, которая обратила внимание на множественные синяки на теле одного из малышей. Тогда Михаил уже получил административное наказание, а вместе с ним – 90 часов обязательных исправительных работ. Сейчас же супругам светит от 3 до 7 лет лишения свободы в случае удовлетворения иска.