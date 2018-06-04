Экс-полковник Захарченко готов рассказать, кто украл изъятые у него миллионы

Вчера, 22:36

Соответствующую информацию озвучил один из правозащитников обвиняемого Александр Карабанов. По словам адвоката, его подзащитный имеет намерение озвучить собственную версию событий и назвать предполагаемых преступников в суде.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко готов рассказать, кто украл изъятые у него миллионы, о пропаже которых стало известно еще давно. В настоящее время под подозрением оказались инкассаторы, сопровождающие их полицейские и другие работники кассово-инкассаторского центра.

Захарченко обвиняется в получении взяток особо крупных размеров, и на одной из таких тогда еще полковника МВД поймали правоохранители. В общей сложности, из дома обвиняемого и его супруги было изъято около 9 млрд рублей, 2 млн евро и 120 млн долларов, из которых – пропали после перевозки и пересчета 3 млн евро.