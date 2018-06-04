Пилот самолета заметил НЛО над Санкт-Петербургом

Вчера, 21:58

Объект был замечен в небе над Стрельной 3 июня в районе 21:00. Специалисты ведут проверку.

Пилот пассажирского рейса №027 «Москва-Санкт-Петербург» заметил некий летательный аппарат. Согласно его сообщению, поступившему дежурному диспетчеру аэропорта Пулково, объект находился в районе одного километра от пассажирского самолета, зависнув на высоте 1500 м.

Сам очевидец считает, что это мог быть беспилотный летательный аппарат, однако спецслужбы утверждают, что в данном районе в указанное время не проводилось никаких мероприятий с использованием подобного оборудования. При проверке местности следов БПЛА также не было обнаружено.

На данный момент Сотрудники УМВД пытаются выяснить, был ли совершен несанкционированный запуск летательного аппарата.

Ранее была опубликована информация о секретном шпионском корабле США, обнаруженном над Финляндией.