В Челябинской школе по каратэ прошел обыск

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В пресс-службе управления МВД Челябинской области сообщили о проведении обыска и изъятии документов в спортивной школе «Конас».

В управлении МВД рассказали, что в спортивной школе Челябинска работу проводили специалисты подразделения, отвечающего за экономическую безопасность и противодействие коррупции. Любопытно, что параллельно с обыском от имени руководителя проектов Общероссийского народного фронта Игоря Кастюкевича вручали школе сертификат на покупку инвентаря.

По мнению сотрудников школы? у «Конаса» есть недоброжелатели, мечтающие закрыть школу.

Ранее сообщалось, что спортшкола «Конас» оказалась замешана в скандале весной этого года из-за увольнения руководителя Строгонова Олега. Тогда сотрудники прибегли к голодовке и пикетам.