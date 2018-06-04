В Кисловодске на 7 суток арестовали нудиста

Сегодня, 18:14

Мужчина вел себя не совсем подобающе, в его движениях усмотрели неприсущие человеку жесты. Более того, голышом он прогулялся в общественном месте, чем привлек внимание полицейских.

На нарушителя составили протокол. Ему инкриминируют мелкое хулиганство. На данный момент нудиста арестовали на 7 суток. В Кисловодске жители напуганы увиденным, поскольку поведение подобных личностей ставит под угрозу всех детей и местных жителей.

«Мужчина?!!! Да еще возбужденный?!!! Боже правый, какие ужасы! Упаси бог! Выпить настой трав, понюхать соль. Постараться взять себя в руки, в конце концов... Приснится же такой кошмар!», - пишут горожане в социальной сети.