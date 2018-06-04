Новогородец убил жену и два дня пил с ней как с собутыльником

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Мужчина проведет в тюрьме строгого режима 11 лет. Убийца признался в содеянном самостоятельно.

63-летний житель села Белые Пруды Ковернинского района Новгорода признался соседу, что зарезал собственную жену. После того, как мужчина обратился в полицию, сотрудники обнаружили, что убийца держал труп в доме два дня после смерти. Новгородец зарезал жену после ссоры, та скончалась от полученных травм. Мужчина, не обращая внимания на то, что его супруга мертва, два дня пил с ней, как с собутыльником.

Подчеркивается, что подсудимый совершал убийство и ранее. На этот раз ему присудили 11 лет колонии строгого режима. Но новгородец посчитал, что суд обошелся с ним слишком строго, поэтому подал на апелляцию. Однако ему не получилось снизить срок заключения.