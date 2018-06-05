В Кузбассе начальника полиции осудили за «торговлю мертвецами»

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Инцидент произошел в Осинниках, согласно преступному сговору правоохранитель заработал около 41 тысячи рублей и помог обогатиться агенту по предоставлению ритуальных услуг. Мужчина отправится за решетку на три года.

В Кузбассе уже бывшего начальника полиции осудили за «торговлю мертвецами». Речь идет о некой договоренности между полицейским и гробовщиком – правоохранитель предоставлял напарнику информацию об умершем, поступившую в распоряжение стража порядка после вызова по определенному адресу. Ритуальный агент передавал полицейскому по 3 тысячи рублей за каждую заключенную сделку с семьей погибшего.

В данный момент обвиняемый отстранен от должности, а расследование закончилось. За такие махинации мужчину ожидает колония общего режима, и срок для пребывания там преступником уже установлен. Каким именно количеством данных полицейский поделился с гробовщиком – не сообщается.