В Москве ревнивец избил девушку ножом за «измену»

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Предполагаемая неверная спутница оказалась в больнице с 10 ножевыми ранениями, которые ей нанес избранник. Парень по имени Висраил с места преступления трусливо сбежал, оставив свою любимую истекать кровью.

Преступление произошло в Москве, где ревнивец жестоко избил свою девушку ножом якобы за «измену». Молодой человек попал под прицелы камер видеонаблюдения, а его побег также был снят и предоставлен правоохранителям. Сейчас за жизнь потерпевшей борются медики, о ее состоянии здоровья пока ничего не сообщается. Однако полученные травмы оказались весьма серьезными.

Висраил свою вину отрицает, а в произошедшем продолжает обвинять несчастную спутницу, которая изменила ему, по его же словам. Тем не менее, благодаря полученным видеозаписям, правоохранителям удалось задержать преступника оперативно, и его действия расцениваются специалистами как реальное покушение и попытка убийства.