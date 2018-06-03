В Москве задержали грузчиков аэропорта, укравших $11 тысяч у футболиста

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Речь идёт о сотрудниках аэропорта «Шереметьево», которые обокрали бывшего игрока ФК «Арсенал» и ФК «Интер». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении указывается, что двух грузчиков, укравших $11 тысяч у бывшего именитого футболиста Нванкво Кану, задержали в Москве. Они хотели потратить деньги, но не успели. Всю сумму вернут футболисту в целости и сохранности.

Ранее сообщалось, что Кану приехал из Лондона в Москву. Деньги спортсмен собирался потратить в Калининграде. Там он хотел поболеть за сборную Нигерии, за которую отыграл 87 матчей.