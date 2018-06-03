В Пушкине обнаружили труп мужчины с лицом, залитым строительной пеной

Сегодня, 16:50

Оперативные сотрудники уголовного розыска Ленинградской области, вторые сутки пытаются дать объяснение инциденту, произошедшему не более трех дней назад. Сейчас правоохранители собирают информацию о страшной находке.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной полиции, в субботу вечером в Пушкине прохожие обнаружили в кустах труп мужчины с лицом, залитым строительной пеной. Криминалисты предположили, что застывшая пена во рту и в глазах покойного, была средством изощренных пыток, следовательно, о несчастном случае речи не идет. Оперативные сотрудники отрабатывают территорию, на которой был найден погибший.

В настоящее время, личность жертвы преступления не установлена. Предполагается, что мужчина был не моложе 60 лет. Документы и телефон найдены не были. Скорее всего, именно строительная пена, залитая в рот потерпевшего, стала причиной его смерти от асфиксии. Следственный комитет в ближайшее время возбудит уголовное дело по факту умышленного убийства.