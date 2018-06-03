В Вологодской области врач и депутат снимал и распространял порно

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Мужчина переодевался в женщину, а затем позировал перед камерой, занимаясь действиями сексуального характера.

В одной из районных больных Вологодской области задержали сотрудника. Он был врачом и по совместительству депутатом собрания Устюженского района. Дело в том, что он снимал, а затем распространял порно со своим участием. Об этом рассказали местные информагентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Мужчина был единственным действующим лицом. Он переодевался в женщину, а затем на камеру «делал свои дела». Известно, что в кабинете врача уже прошли обыски.

По отношению к нему завели уголовное дело по статье «незаконное изготовление и оборот порно». Доктор уже успел написать явку с повинной. Пока что его отпустили домой под подписку о невыезде.