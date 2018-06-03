На юго-западе Москвы пьяный мужчина устроил стрельбу в своей квартире

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Он просто взял ружьё и произвёл несколько выстрелов. В итоге супруга позвонила в полицию и рассказала о происшествии. На место сразу же выехал отряд правоохранителей.

Представители пресс-службы ГУ МВД РФ по столице рассказали, что на юго-западе Москвы пьяный мужчина, находясь в своей квартире, устроил стрельбу из ружья.

Супруга стрелка сегодня, 3 июня, около 02:30 позвонила правоохранителям и заявила о происшествии. В итоге наряд полиции выехал в квартиру на улице Косыгина и задержал нетрезвого гражданина.

Стоит отметить, что в результате стрельбы никто из людей не пострадал. Сейчас в квартире задержанного работают специалисты из следственной группы.