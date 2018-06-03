В Краснодаре убили продавщицу в продуктовом магазине многоэтажки

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Труп женщины обнаружили поздним вечером на цокольном этаже многоэтажного жилого здания на улице Генерала Трошева.

В Краснодаре около 23:30 1 июня в торговой точке на цокольном этаже многоэтажки, расположенной на улице Генерала Трошева, местные жители обнаружили труп работавшей здесь женщины. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, и обнаружили труп продавщицы с многочисленными ножевыми ранениями. Погибшей оказалась 40-летняя жительница данного дома, которая подрабатывала в местном продуктовом магазине.

По факту происшествия представители СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается. Преступник пока не найден.