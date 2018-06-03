В Ульяновскую колонию попытались передать наркотики в черносливе

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Нередки случаи, когда заключённым, отбывающим свой срок, пытаются передать «с воли» запрещенные предметы и препараты. При этом прибегают к всевозможным ухищрениям.

В частности, в Ульяновскую колонию №9, находящуюся на территории Заволжского района города, попытались передать наркотики. Их спрятали в черносливе, находящемся в пакете с сухофруктами.

Наркотики были обнаружены при процедуре досмотра передачи, поступившей для одного из заключённых. Небольшие свёртки с наркосодержащим веществом были спрятаны в пакете с черносливом.

Их удалось обнаружить благодаря бдительности сотрудника колонии.

По информации УФСИН, общее количество свёртков – три штуки. В них были наркотики общим весом, приблизительно, полграмма.