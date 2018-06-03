В Бресте на видео попала «охота» пьяных мужчин с топорами на горожан

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Автор ролика в процессе съёмки получил ранение от злоумышленников.

В Бресте двое пьяных мужчин гонялись за прохожими с топорами, угрожая им расправой. Необычная «охота» попала на видео и после публикации в сети вызвала большой общественный резонанс. Местная пресса пишет, что инцидент произошёл накануне, 1 июня, во дворе дома на бульваре Космонавтов. Автор ролика во время попытки запечатлеть действия дебоширов получил ранение. Один из злоумышленников бросился вдогонку за очевидцем сразу, как увидел, что тот снимает происходящее на камеру. Первый раз мужчине удалось убежать от нападавшего, но во второй раз тот догнал его и нанёс телесные повреждения, требуя удалить видео из памяти устройства. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь. Между тем, полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 28-летний местные жители. Топоры у них изъяли. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что во время финала Лиги Чемпионов в Киеве фанат запечатлел драку на трибуне болельщиков мадридского «Реала».