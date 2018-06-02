В Саратовской области в водоёме нашли авто с трупами двух девушек

Сегодня, 18:07

Одной из погибших было 27-30 лет, а другой в районе 25-ти лет. Документов при них не было. Также пока не понятно, каким образом машина попала в воду.

В Саратовской области сегодня, 2 июня, в водоёме Энгельсского района нашли перевёрнутое авто. Как сообщил глава местной областной спасательной службы Юрий Юрин, ВАЗ-21099 лежал в оросительном канале неподалёку от мясокомбината.

Водолазы облспаса, которые приехали на вызов, нашли машину с трупами двух девушек. Они вытащили два тела из утонувшего авто, а затем передали трупы сотрудникам Следственного комитета. Сейчас правоохранители занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Известно, что документов у погибших не было. При осмотре машины их также не удалось найти. Юрин отмечает, что обе девушки сидели на водительском и пассажирском сидении. Одной из погибших на вид 27-30 лет, а другой – в районе 25-ти лет.