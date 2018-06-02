В Тверской области за распространение наркотиков задержали жителя Вышнего Волочка

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В Вышнем Волочке Тверской обл. за хранение наркотического вещества задержали мужчину.

Официальные представители МВД сообщают, что отделом контроля оборота наркотических веществ задержан молодой мужчина 1990 года рождения. При задержании у него изъяли, предположительно, пакет с гашишем (производный препарат конопли). Позже предположение полицейских подтвердила экспертиза. Вес изъятого вещества составил 0,6 г. По мнению правоохранительных органов задержанный планировал сбыть вещество путем «закладки», т.е. бесконтактно.

Сейчас мужчина помещен в изолятор. Идет проверка на причастность задержанного к другим фактам распространения гашиша. Он может отправиться за решетку на срок до восьми лет.