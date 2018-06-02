Под Одессой на избирательном участке горожане конфликтовали с 13 полицейскими

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В полиции анонимно сообщили о минировании здания в Цебриково. Эвакуация участников выборов не понравилась людям и они распылили в сторону полицейских газ.

2 июня под Одессой в поселке Цебриково проходили выборы, в полицейское отделение поступил анонимный звонок о минировании на избирательном участке. Это привело к тому, что горожане конфликтовали с 13 полицейскими, прибывшими по вызову. Людям не понравилась эвакуация и они распылили в сторону стражей порядка газ.

В ходе потасовки сотрудники правоохранительного ведомства доставили в отделение двоих участников конфликта. Было открыто уголовное производство по факту угроз в отношении представителей закона, что грозит наказанием в виде лишения свободы до трех лет. Возможно, будет открыто еще одно дело из-за хулиганства.